В Кирове на несколько дней перекроют участок улицы Современной

На участке пройдут работы по защите водопроводных сетей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно запретят движение транспорта по участку улицы Современной. Об этом информирует горадминистрация.

Сейчас на перекрестке Ленина и Современной продолжается обустройство дополнительных переходно-скоростных полос. На участке необходимо провести работы по защите водопроводных сетей. В связи с этим движение транспорта перекроют по участку улицы Современной, примыкающему к Ленина. Ограничения продлятся с 09.00 12 августа до 09.00 15 августа. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и быть внимательнее при проезде перекрестка.

Напомним, ранее мы сообщали, что 13 августа в Кирове перекроют несколько участков улиц из-за празднования Дня физкультурника. Подробнее об этом - здесь.