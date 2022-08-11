Кировчанам рекомендуют заранее оформить транспортные карты для школьников

Оформить карту для ребенка может его законный представитель. Фото: admkirov.ru

Как сообщает горадминистрация, оформлением карты может заняться законный представитель школьника. Для этого необходимо обратиться с паспортом в претензионный центр по адресу: Пятницкая, 2а.

- Если ребенок не вписан в документ, необходимо также предоставить свидетельство о рождении и справку из школы, если карта оформляется впервые, - уточнили в мэрии.

График работы претензионного центра:

- пн-чт - с 08.00 до 18.00;

- пт - с 08.00 до 17.00;

- сб-вс - выходные дни.

Центр также будет работать дополнительно 3 и 10 сентября с 09.00 до 13.00.

Получить консультацию и задать вопросы по услугам безналичной оплаты школьного питания и проезда можно следующими способами:

- отправить сообщение с вложением документов в мессенджере Viber на номер 8-922-912-99-99;

- через онлайн-чат с оператором на сайте МБУ «ЦДС ГПТ»;

- в группе ВК;

- по телефонам: 485-999, 485-997.