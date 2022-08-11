Экс-замдиректора кировской спортшколы получала зарплату за липовых сотрудников

Женщина забирала себе деньги, которые платили сотрудникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове бывшую замдиректора одной из спортивных школ обвиняют в присвоении крупной суммы денег. Об этом сообщили в областном Следкоме.

Как утверждают следователи, женщина воспользовалась своими должностными полномочиями и приняла на работу шесть «мертвых душ». Она заключила с ними трудовые договоры. Однако исполняли их обязанности вовсе не нанятые работники, а сотрудники спортивной школы. Деньги, которые начисляли новым членам коллектива, стала забирать замдиректора. Все средства она потратила.

В итоге мошенница причинила крупный материальный ущерб МО «Город Киров», спортивно-оздоровительному комплексу и школе. В отношении нее возбудили несколько уголовных дел по статье «Присвоение чужого имущества лицом с использованием служебного положения». Расследование продолжается.