В Кирове пассажирка троллейбуса получила травмы в ДТП на Московской

Причина аварии на данный момент неизвестна. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове произошло ДТП с участием троллейбуса. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась 10 августа в 16.50. У дома №149 по улице Московской «Лада Калина» столкнулась с троллейбусом, находящимся на маршруте. В результате пострадала 58-летняя женщина, пассажирка общественного транспорта. Степень тяжести ее травм неизвестна.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло две аварии: одна - в Кирова, другая - в Кирово-Чепецком районе. В результате этих ДТП пострадали трое человек. Погибших нет.