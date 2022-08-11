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Происшествия11 августа 2022 11:42

В Кирове пассажирка троллейбуса получила травмы в ДТП на Московской

Авария произошла у дома №149
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Причина аварии на данный момент неизвестна. Фото: ГИБДД Кировской области

Причина аварии на данный момент неизвестна. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове произошло ДТП с участием троллейбуса. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась 10 августа в 16.50. У дома №149 по улице Московской «Лада Калина» столкнулась с троллейбусом, находящимся на маршруте. В результате пострадала 58-летняя женщина, пассажирка общественного транспорта. Степень тяжести ее травм неизвестна.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло две аварии: одна - в Кирова, другая - в Кирово-Чепецком районе. В результате этих ДТП пострадали трое человек. Погибших нет.