В Кирове произошел пожар в расселенном доме на улице Свободы

Пожар локализовали за полчаса. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове вспыхнул пожар в нежилом доме. О происшествии сообщает ГУ МЧС по региону.

Речь идет о расселенном двухэтажном деревянном доме на улице Свободы. Сообщение о возгорании поступило в 12.25. На место выехали шесть расчетов. Пожар удалось локализовать за полчаса. Как сообщает ведомство, информации о пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела крыша здания. Причины пожара на данный момент неизвестны. Это может быть как неосторожное обращение с огнем, так и умышленный поджог. Обстоятельства происшествия устанавливаются.