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Происшествия11 августа 2022 10:35

В Кирове произошел пожар в расселенном доме на улице Свободы

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Пожар локализовали за полчаса. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Пожар локализовали за полчаса. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове вспыхнул пожар в нежилом доме. О происшествии сообщает ГУ МЧС по региону.

Речь идет о расселенном двухэтажном деревянном доме на улице Свободы. Сообщение о возгорании поступило в 12.25. На место выехали шесть расчетов. Пожар удалось локализовать за полчаса. Как сообщает ведомство, информации о пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела крыша здания. Причины пожара на данный момент неизвестны. Это может быть как неосторожное обращение с огнем, так и умышленный поджог. Обстоятельства происшествия устанавливаются.