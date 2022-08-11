За четыре месяца кировчане воспользовались кредитными каникулами 500 раз

Во время кредитных каникул должникам не нужно оплачивать пени и штрафы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчане с 1 марта по 30 июня 2022 года взяли кредитные каникулы по 500 договорам. Общая сумма отсроченных выплат составила 200 млн рублей. Информацию предоставило Отделение Киров Волго-Вятского ГУ Банка России.

Как пояснили в ведомстве, отсрочить могут на кредиты и займы, выданные до 1 марта 2022 года. Индивидуальные предприниматели освобождаются от платежей на таких же условиях, как и физлица. Кредитные каникулы можно оформить на следующих условиях:

- если ежемесячный доход в текущем году снизился на 30% и более по сравнению с 2021 годом. В качестве подтверждения в банк нужно предоставить справку из налоговой или центра занятости. Кроме того, таким документом может стать и больничный лист;

- срок действия отсрочек платежей не более 6 месяцев. Штрафные санкции к должнику в это время банк не применяет и пени не начисляет.

Заемщики могут также реструктурировать кредит, обратившись в банку, где он был выдан. Этим правом могут воспользоваться те, кто не уверен, что ему предоставят кредитные каникулы. В соответствии со своими условиями финансовая организация снизит ежемесячные платежи, продлит срок выплаты кредита или на какое- то время приостановит платежи полностью. Таким правом жители Кировской области воспользовались почти 3 тысячи раз, реструктуризировав долги на сумму порядка 900 млн рублей.

Отметим, что воспользоваться каникулами по договору должнику разрешается только раз.