В поселке Рудничный жительница убила знакомого бутылкой

Женщину уже задержали. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В поселке Рудничный Верхнекамского района арестовали 36-летнюю женщину. Ее обвинили в убийстве своего 41-летнего знакомого. Об этом сообщают в Следкоме Кировской области.

Тело мужчины обнаружили 9 августа. В результате медицинской экспертизы у него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму.

Следователи установили, что погибший находился в гостях у своей приятельницы. Они стали распивать алкогольные напитки и поругались. Тогда хозяйка квартиры взяла стеклянную бутылку и несколько раз ударила мужчину по голове.

Сейчас убийцу задержали. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «убийство». Выяснилось, что ранее ее уже судили, в том числе и за совершение особо тяжкого преступления. Расследование продолжается.