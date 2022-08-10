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Общество10 августа 2022 14:07

Кировчан приглашают на бесплатную экскурсию по Филейке

Посетители познакомятся с местной природой и узнают историю микрорайона
Иван Кабанов
Во время экскурсии кировчане посетят природные памятники Филейки. Фото: admkirov.ru

Во время экскурсии кировчане посетят природные памятники Филейки. Фото: admkirov.ru

В Кирове 11 августа организуют экскурсию по памятникам природы в микрорайоне Филейка. Она пройдет в рамках проекта «Зеленые прогулки», сообщают в горадминистрации.

Мероприятие начнется в 18.00 у остановки «Северная больница». Горожане вместе с экскурсоводом Еленой Макиной познакомятся с интересными природными объектами. Среди них старый кедр, горные породы, лесопарк, филейский родник и водопад. А также редкое для нашей области растение — кортуза Маттиоли.

Кроме того, кировчане узнают от экскурсовода историю слободы Филейки. Им расскажут интересные факты о городской застройке, спортивных объектах. А также о северной набережной реки Вятки. Путешествие продлится от часа до полутора.