Кировчан приглашают на бесплатную экскурсию по Филейке

Во время экскурсии кировчане посетят природные памятники Филейки. Фото: admkirov.ru

В Кирове 11 августа организуют экскурсию по памятникам природы в микрорайоне Филейка. Она пройдет в рамках проекта «Зеленые прогулки», сообщают в горадминистрации.

Мероприятие начнется в 18.00 у остановки «Северная больница». Горожане вместе с экскурсоводом Еленой Макиной познакомятся с интересными природными объектами. Среди них старый кедр, горные породы, лесопарк, филейский родник и водопад. А также редкое для нашей области растение — кортуза Маттиоли.

Кроме того, кировчане узнают от экскурсовода историю слободы Филейки. Им расскажут интересные факты о городской застройке, спортивных объектах. А также о северной набережной реки Вятки. Путешествие продлится от часа до полутора.