В школы Кировской области закупят 96 тысяч новых учебников

на протяжении трех лет библиотечные фонды учебных заведений ежегодно обновляются. Фото: Иван ВИСЛОВ

В школы Кировской области закупят новые учебники. Книги уже поступают в учебные заведения, сообщают в пресс-центре регионального правительства.

На закупку 96 тысяч пособий в 2022 году выделили 50 млн рублей. Как рассказали в министерстве образования, уже на протяжении трех лет библиотечные фонды учебных заведений ежегодно обновляются. Это связано с тем, что в начальных классах по всей области становится все больше учеников.

Так, учебники в текущем году приобретают для четвертых классов муниципальных школ. А также для седьмых классов государственных учебных учреждений, где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в Кировской области обновленные пособия появятся в образовательных заведениях, которые находятся в программе капремонта. Там заменят старые книги, которые уже нельзя использовать в учебе.