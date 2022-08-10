В Кирове горе-отца признали виновным в избиении дочери

Четыре месяца 15-летняя девочка терпела побои отца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

50-летнего жителя Даровского района Кировской области признали виновным в избиении дочери. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

В суде установили, что отец регулярно избивал 15-летнюю девочку четыре месяца: с декабря 2021 года по март 2022. В отношении горе-родителя завели уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Следователи установили все обстоятельства произошедшего и передали дело в суд.

Благодаря собранным доказательствам мужчину признали виновным и приговорили к трем годам тюрьмы условно. Кроме того, для него установили испытательный срок — два года и девять месяцев.