Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2022 7:42

13 августа кировчане смогут сдать вторсырье в четырех точках города

По областному центру вновь проедет экомобиль
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На переработку принимаются различные виды вторсырья.

На переработку принимаются различные виды вторсырья.

Фото: Иван МАКЕЕВ

13 августа по Кирову проедет экомобиль. Об этом сообщает регоператор, АО «Куприт».

Мобильный пункт сбора вторсырья сделает остановку в четырех следующих точках:

- 11.00-12.00 - площадь Коминтерн (у магазина «Магнит»);

- 12.30-13.30 - ул. Лепсе, 1 (у магазина «Глобус»);

- 13:45-14.15 - Октябрьский проспект, 38 (у остановки «Областной дом народного творчества»);

- 14.30-15.30 - ул. Заводская, 6 (спортплощадка).

Кировчане смогут сдать на переработку ПЭТ-бутылки, полиэтилен, канистры, тару из-под химии, контейнеры для продуктов, баночки от шампуней, консервные банки, бумагу, газеты и гофрокартон. Полный список можно посмотреть здесь. Все вторсырье должно быть чистым и разделенным на фракции.

Кировчанам напоминают также, что после окончания стоянки машина уезжает дальше по маршруту. Желающих сдать вторсырье просят приходить вовремя.