Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2022 6:09

Роспотребнадзор: чаще всего за помощью после укуса клеща обращаются жители Кирова, Кирово-Чепецкого и Слободского районов

Активность паразитов в нашем регионе остается высокой
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Самым опасным по клещам районом области оказался Киров, где от паразитов пострадали более 10 тысяч человек.

Самым опасным по клещам районом области оказался Киров, где от паразитов пострадали более 10 тысяч человек.

Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшую неделю в Кировской области от укусов клещей пострадали 756 человек, в том числе 76 детей. Статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Общее количество пострадавших с начала сезона составляет уже 23828 человек, 3218 из них - дети. 104 жителя региона заразились иксодовым боррелиозом, клещевым вирусным энцефалитом - 93, при этом пятеро из них заболели, выпив сырое козье молоко.

По статистике ведомства, самый опасный по клещам район области - Киров: за медпомощью обратились 10539 его жителей. На втором месте оказался Кирово-Чепецкий район: 2086 пострадавших. На третьем - Слободской район: 1286 укушенных. Полный список можно посмотреть здесь.

В целом активность клещей в нашем регионе остается высокой. В августе прогнозируется постепенное снижение и отсутствие новых всплесков численности клещей, но их наличие в природе сохранится до самых заморозков. Управление Роспотребнадзора просит кировчан соблюдать правила безопасности, быть внимательными и осторожными в лесах и граничащих с ними зонах.