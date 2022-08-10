Роспотребнадзор: чаще всего за помощью после укуса клеща обращаются жители Кирова, Кирово-Чепецкого и Слободского районов

Самым опасным по клещам районом области оказался Киров, где от паразитов пострадали более 10 тысяч человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшую неделю в Кировской области от укусов клещей пострадали 756 человек, в том числе 76 детей. Статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Общее количество пострадавших с начала сезона составляет уже 23828 человек, 3218 из них - дети. 104 жителя региона заразились иксодовым боррелиозом, клещевым вирусным энцефалитом - 93, при этом пятеро из них заболели, выпив сырое козье молоко.

По статистике ведомства, самый опасный по клещам район области - Киров: за медпомощью обратились 10539 его жителей. На втором месте оказался Кирово-Чепецкий район: 2086 пострадавших. На третьем - Слободской район: 1286 укушенных. Полный список можно посмотреть здесь.

В целом активность клещей в нашем регионе остается высокой. В августе прогнозируется постепенное снижение и отсутствие новых всплесков численности клещей, но их наличие в природе сохранится до самых заморозков. Управление Роспотребнадзора просит кировчан соблюдать правила безопасности, быть внимательными и осторожными в лесах и граничащих с ними зонах.