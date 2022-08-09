11 августа кировчане смогут проверить свое здоровье на площади Маршала Конева

На площади будет работать мобильный центр здоровья. Фото: vk.com/medkirovru

Как сообщает областной Минздрав, в течение всего августа в Кирове будут проводить профилактические акции. В рамках мероприятия на улицах города будут работать мобильный центр здоровья Кировского клинико-диагностического центра и передвижной флюорограф Больницы скорой медицинской помощи.

Очередная акция состоится 11 августа с 09.00 до 14.00 на площади Маршала Конева. Кировчане смогут узнать свое артериальное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина крови и многое другое. Провериться смогут все желающие.

Кроме того, кировчане смогут узнать ответы на вопросы о ЗОЖ и коррекции образа жизни, а также факторам риска хронических неинфекционных заболеваний, получить рекомендации по профилактике потребления никотинсодержащей продукции и другое.