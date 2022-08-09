В Кировской области арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве жены

Тело женщины с признаками удушения обнаружили в пруду. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Верхошижемском районе арестовали мужчину по подозрению в убийстве жены. О происшествии рассказали в областном Следкоме.

4 августа в полицию сообщили об исчезновении 57-летней жительницы села Среднеивкино, которая накануне вечером пропала и перестала выходить на связь. В ходе поисков тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в пруду. Согласно результатам судмедэкспертизы, несчастную, скорее всего, задушили.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозрение пало на 59-летнего мужа убитой. Его задержали в тот момент, когда он пытался уехать на поезде в другой регион. Мужчину заключили под стражу.

Специалисты провели осмотр места жительства, допросили свидетелей, очевидцев и родственников женщины. Назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.