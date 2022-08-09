В Кирове полиция разыскивает мужчину, пропавшего два месяца назад

Если вы видели этого человека, сообщите об этом в полицию. Фото: vk.com/mvd43

В Кирове полиция объявила в розыск мужчину, пропавшего в начале лета. В последний раз Артема Рябикова видели 12 июня. Он ушел из дома и не вернулся. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает областное УМВД. Артему Сергеевичу 32 года, рост 165-170 см, худощавого телосложения, у него темно-русые волосы средней длины и карие глаза. На момент ухода из дома мужчина был одет в красную спортивную кофту, темные спортивные штаны, красные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Артема, сообщите об этом по телефонам +79536744278, +79993611640 или 02 (102).