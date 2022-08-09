В Кирове подросток нашел телефон и похитил с интернет-счета 100 тысяч рублей

Подросток зашёл в мобильное приложение банка и похитил оттуда деньги. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове 17-летнего парня могут привлечь к ответственности за кражу денег с банковского счета. Об этом сообщили в областном Следкоме.

Как выяснилось, подросток нашел на улице сотовый телефон. Гаджет был потерян 27-летним кировчанином. Парень зашел в мобильное приложение одного из банков, находящееся на телефоне. И похитил оттуда 100 тысяч рублей.

В отношении воришки завели уголовное дело по статье «кража с банковского счета».

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Какое наказание ждет подростка, пока неизвестно.