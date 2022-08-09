За минувшие сутки в Кировской области зафиксировали 44 случая заболевания COVID-19

Кировчан просят своевременно вакцинироваться и носить маски в общественных местах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области снова начинает расти количество заболевших коронавирусом. По информации регионального Роспотребнадзора, за минувшие сутки зафиксировано 44 случая заражения.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Кировской области по состоянию на 9 августа - 153 304. Выздоровели на данный момент 146 093 человека.

Кировчан просят своевременно вакцинироваться от коронавируса, соблюдать правила личной гигиены и носить в общественных местах (в особенности в больницах) медицинские маски. По возможности старайтесь не контактировать с людьми, имеющими признаки ОРВИ. При ухудшении самочувствия ведомство рекомендует оставаться дома и вызвать врача.