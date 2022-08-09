Кировчанин с ножом ограбил офис микрозаймов

Работница офиса под угрозой расправы отдала грабителю 25 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина совершил разбойное нападение на офис микрозаймов. Его уже задержали, сообщают в областном УМВД.

Злоумышленник выбрал целью микрокредитную организацию на Лепсе. В помещении он достал нож и стал угрожать расправой сотруднице офиса, требуя отдать деньги из кассы. Когда девушка выложила 25 тысяч рублей, мужчина забрал их и скрылся.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 28-летний кировчанин. На допросе он сознался в содеянном и сказал, что украденные деньги потратил. Сейчас мужчину заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с угрозой применения оружия».