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Происшествия9 августа 2022 10:05

Кировчанин с ножом ограбил офис микрозаймов

Он забрал оттуда 25 тысяч рублей
Иван Кабанов
Работница офиса под угрозой расправы отдала грабителю 25 тысяч рублей.

Работница офиса под угрозой расправы отдала грабителю 25 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина совершил разбойное нападение на офис микрозаймов. Его уже задержали, сообщают в областном УМВД.

Злоумышленник выбрал целью микрокредитную организацию на Лепсе. В помещении он достал нож и стал угрожать расправой сотруднице офиса, требуя отдать деньги из кассы. Когда девушка выложила 25 тысяч рублей, мужчина забрал их и скрылся.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 28-летний кировчанин. На допросе он сознался в содеянном и сказал, что украденные деньги потратил. Сейчас мужчину заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с угрозой применения оружия».