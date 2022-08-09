Сити-менеджера Кирова Дмитрия Осипова уволили и возложили его обязанности на Вячеслава Симакова

Депутаты приняли решение на внеочередном заседании Гордумы. Фото: admkirov.ru

Депутаты кировской Гордумы приняли отставку Дмитрия Осипова и назначили исполняющим его обязанности Вячеслава Симакова. Решение было принято на внеочередном заседании, которое состоялось 9 августа.

За принятие отставки Осипова проголосовали 24 депутата, 1 - против и 5 воздержались. Вячеслав Симаков будет исполнять обязанности главы администрации Кирова с 10 августа до назначения Гордумой нового сити-менеджера. Сам он поблагодарил депутатов за оказанную поддержку.

Напомним, глава администрации Кирова (теперь уже бывший) написал заявление об уходе по собственному желанию. Как выяснилось на еженедельной планерке у врио губернатора Александра Соколова, Осипов некогда нарушил антикоррупционное законодательство, приняв на работу своего родственника. По заявлению главы региона, сити-менеджер «принял правильное решение», написав заявление об уходе по собственному желанию.