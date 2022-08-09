Очень сильные дожди: ГУ МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение на 9 августа

Местами по области ожидаются очень сильные дожди и ливни. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кировчан предупреждают о значительном ухудшении погоды. ГУ МЧС по региону объявило метеопредупреждение на 9 августа.

По данным Кировского ЦГМС, в этот день ожидаются очень сильные дожди, во время которых выпадет около 50 мм и менее осадков за 12 часов, и ливни до 30 мм осадков за час. Прогноз касается не всей области, непогода пройдет по ней лишь местами. Однако жителей региона просят быть внимательными и осторожными.

Кировчанам напоминают основные правила поведения во время сильного дождя или ливня:

- на улице - не спускаться в подземные переходы и другие углубления;

- дома - воздержитесь от поездок, по возможности оставайтесь дома;

- на природе - разбейте лагерь в безопасном месте, надежно закрепив палатки, и по возможности не выходите из укрытия.