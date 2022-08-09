В Кировской области ищут женщину, пропавшую сутки назад

Если вы видели пропавшую, просьба сообщить в полицию или волонтерам. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают жительницу города Мураши. Татьяну Банникову в последний раз видели 8 августа. С того дня информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Татьяне Георгиевне 64 года, ее рост 163 см, нормального телосложения, у нее темные волосы. Женщина была одета в клетчатую рубаху и черные бриджи. Еще она несла с собой желтый пакет.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Если вы хотите помочь в поисках, вся актуальная информация здесь.