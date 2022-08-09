В Кирове к зиме готовы только 1106 жилых домов

Сейчас в Кирове паспорта готовности к отопительному сезону получили только 6 УК и 5 ТСЖ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове к отопительному сезону готовы только 1106 жилых домов. Об этом сообщает горадминистрация.

Подавать отопление в объекты социальной сферы планируется уже с 15 сентября с учетом погоды. Этот же срок является контрольным для управляющих компаний, в который необходимо получить паспорта готовности.

На данный момент такую процедуру прошли только 6 УК и 5 ТСЖ. Документы еще нескольких десятков организаций сданы в тепловую инспекцию на рассмотрение, однако это лишь промежуточный результат. Среди отстающих - «ЖКХ города Кирова» и «Социнициатива».

ГЖИ подчеркивает, что отопительный сезон начнется строго по графику даже в случае отсутствия паспортов готовности у УК. После 15 сентября они будут получать только акты о готовности. Каждой компании дадут правовую оценку за несвоевременную подготовку к зиме.