В Кирове на Лепсе откроется второй корпус Детской художественной школы

В школе сделали шесть учебных кабинетов. Фото: admkirov.ru

1 сентября в Кирове свои двери распахнет второй корпус Детской художественной школы. Об этом сообщили в горадминистрации.

Известно, что помещение на Лепсе, 46 школе выделили еще в 2020 году. Однако все это время там проводили капитальный ремонт. Рабочие заменили оконные блоки, двери, обновили систему водоснабжения, восстановили санузлы.

В школе шесть учебных кабинетов, конференц-зал, гардероб, учительская, кабинет для администрации, а также помещения для методического и натурного фондов. Уже в текущем году планируют набрать 45 ребят в первый класс на бюджетные места, а также еще 150-200 человек (от 3 до 8 лет) на платную учебу.

Добавим, что сейчас для детей от 10-12 лет в новый корпус Детской художественной школы проводят дополнительный конкурсный набор в 1 класс.