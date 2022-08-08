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Происшествия8 августа 2022 13:56

Спящего кировчанина обокрал его новый приятель

Мужчина забрал телефон и скрылся
Иван Кабанов
В скором времени полицейские разыскали вора

В скором времени полицейские разыскали вора

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове 42-летнего спящего жителя обокрал его новый приятель. Как сообщили в областном УМВД, мужчины познакомились на улице и решили вместе выпить.

Затем собутыльники отправились поиграть в боулинг. Однако в развлекательный центр их не пустили. Потерпевший уснул рядом с заведением, а когда проснулся, обнаружил пропажу телефона.

В скором времени полицейские разыскали вора. Им оказался 40-летний ранее судимый житель Кирова. Он признался, что забрал гаджет у спящего, не смог разблокировать и выбросил.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.