Спящего кировчанина обокрал его новый приятель

В скором времени полицейские разыскали вора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове 42-летнего спящего жителя обокрал его новый приятель. Как сообщили в областном УМВД, мужчины познакомились на улице и решили вместе выпить.

Затем собутыльники отправились поиграть в боулинг. Однако в развлекательный центр их не пустили. Потерпевший уснул рядом с заведением, а когда проснулся, обнаружил пропажу телефона.

В скором времени полицейские разыскали вора. Им оказался 40-летний ранее судимый житель Кирова. Он признался, что забрал гаджет у спящего, не смог разблокировать и выбросил.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.