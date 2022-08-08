В Кирове у перекрестка улиц Чистопрудненской и Попова появились шумовые полосы

Следующий участок, где появятся шумовые полосы - у пересечения Октябрьского проспекта и улицы Красноармейской. Фото: admkirov.ru

В Чистых прудах на путепроводе оборудовали шумовые полосы. Об этом рассказали в администрации Кирова.

Разметка появилась на участке у перекрестка улиц Чистопрудненской и Попова. В ближайшее время их также нанесут на проезжую часть у пересечения Октябрьского проспекта и улицы Красноармейской. Работы выполняются ночью, чтобы не создавать пробок в часы пик.

Всего в 2022 году шумовые полосы оборудуют на шести участках. До сентября они появятся на ул. Лепсе, 17, Дзержинского, 9, пересечении улиц Профсоюзной и Свободы, на площади Лепсе. Стоимость контракта составила около 5,2 миллиона рублей.

- Рельефные линии наносят по предписанию ГИБДД в местах концентрации ДТП. Специальные элементы на дорожном полотне привлекают внимание водителей и предупреждают их о приближении к опасному участку, - добавили в пресс-службе мэрии.