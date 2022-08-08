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Общество8 августа 2022 12:29

В ночь с 12 на 13 августа кировчане увидят главный звездопад лета

На этот отрезок времени выпадает пик активности потока Персеиды
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На пике активности потока можно будет наблюдать не менее 100 метеоров в час.

На пике активности потока можно будет наблюдать не менее 100 метеоров в час.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Через несколько дней кировчане смогут полюбоваться на главный звездопад лета: ожидается максимум активности метеорного потока Персеиды. Об этом сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».

Сам звездопад жители региона наблюдают с 17 июля, однако в ночь с 12 на 13 августа можно будет увидеть не менее 100 метеоров в час. Как уточняют астрономы-любители, за два-три дня до пика и после него поток еще будет сохранять высокую активность.

- В нынешнем году складываются неблагоприятные условия для наблюдений. В пик активности потока яркая Луна засветит небо, поэтому будут видны только самые яркие метеоры, - добавили в паблике.

Наблюдать звездопад можно и невооруженным взглядом: метеоры Персеид довольно быстрые и яркие. Тех же, кто хочет увидеть всю эту небесную красоту в телескопы, паблик приглашает на астровыезд. Подробности о нем можно узнать здесь.