В Нововятске достроят проблемный дом на улице Орджоникидзе

Сроки окончания работ пока не называются. Фото: kirovreg.ru

В Нововятске достроят проблемный дом на Орджоникидзе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о дома №2б. Его степень готовности на данный момент оценивается как высокая. Врио губернатора Александр Соколов договорился о достройке с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Сроки окончания возведения не называются.

Напомним, ранее мы также сообщали, что осенью готовятся сдать проблемный дом по Березниковскому переулку. Спецкомиссия проведет приемку объекта в сентябре, после чего 162 дольщика получат ключи от своих квартир. К концу года также планируется достроить 1 и 2 секции дома №113 на улице Современной, чего ждут еще 117 человек.