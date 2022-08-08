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Общество8 августа 2022 11:17

В Нововятске достроят проблемный дом на улице Орджоникидзе

Степень готовности объекта оценивается как высокая
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сроки окончания работ пока не называются. Фото: kirovreg.ru

Сроки окончания работ пока не называются. Фото: kirovreg.ru

В Нововятске достроят проблемный дом на Орджоникидзе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о дома №2б. Его степень готовности на данный момент оценивается как высокая. Врио губернатора Александр Соколов договорился о достройке с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Сроки окончания возведения не называются.

Напомним, ранее мы также сообщали, что осенью готовятся сдать проблемный дом по Березниковскому переулку. Спецкомиссия проведет приемку объекта в сентябре, после чего 162 дольщика получат ключи от своих квартир. К концу года также планируется достроить 1 и 2 секции дома №113 на улице Современной, чего ждут еще 117 человек.