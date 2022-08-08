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Происшествия8 августа 2022 9:34

21-летнего жителя Кировской области признали виновным в убийстве знакомого

Он отправился в колонию строгого режима на 9 с половиной лет
Иван Кабанов
Парень несколько раз ударил собутыльника табуреткой.

Парень несколько раз ударил собутыльника табуреткой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Котельничского района признали виновным в убийстве 56-летнего собутыльника. Об этом сообщили в Следкоме Кировской области.

Преступление произошло 28 октября 2021 года, в деревне Кардаковы. Там, в одном из домов распивали алкогольные напитки двое знакомых. Во время застолья они повздорили. Молодой человек стал избивать собутыльника. Убийца пустил в ход кулаки, ноги, табуретку и стул. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов провели расследование, на основании которого суд признал парня виновным. Ему вынесли наказание: девять с половиной лет в колониии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.