В Кировской области за последние три дня задержали более 30 пьяных водителей

Стражам порядка попалось 18 водителей без прав. Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние три дня на дорогах Кировской области произошло 23 ДТП. В них пострадали 40 человек, один погиб. В центре региона случилось 11 аварий, а в его районах — 12. Статистику привели в областном ГИБДД.

Сообщается, что наиболее частой причиной ДТП является столкновение машин из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения.

Так, в период с 5 по 7 августа автоинспекторы пресекли 1472 нарушения ПДД. Стражи порядка задержали 30 водителей, которые были пьяны или отказались от медосвидетельствования. Еще им попались 18 бесправников.

В ГИБДД напоминают кировчанам, что нетрезвое вождение недопустимо и наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей, а также лишением прав на полтора-два года. За повторным нарушением последует уже уголовная ответственность.

Если вы встретили неадекватного водителя, можно сообщить о нем по телефонам 8(8332) 588-888 или 02.