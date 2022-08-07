В кировской Диораме можно увидеть лучшие работы народных мастеров

Выставка будет работать с 8 августа по 4 сентября. Фото: kirovreg.ru

В понедельник, 8 августа, в кировской Диораме откроют выставку работ участников областного конкурса «Мастеровые Вятки». По информации пресс-службы регионального правительства, в экспозиции представят более 500 изделий.

Свои работы представят 237 мастеров. Победителей определят в 14 номинациях:

- художественная обработка дерева;

- роспись по дереву;

- изделия из капокорня;

- плетение из лозы;

- художественная обработка бересты;

- плетение из природных материалов;

- художественная керамика, гончарство;

- кружевоплетение;

- ткачество;

- вышивка, шитье;

- традиционная и авторская игрушка;

- художественные изделия из металла;

- авторский костюм;

- новый взгляд в области народных художественных промыслов и ремесел.

Итоги подведут среди пяти категорий участников:

- дети в возрасте до 13 лет включительно «Мастеровята»;

- мастера в возрасте от 14 до 20 лет включительно;

- мастера в возрасте от 21 до 35 лет включительно;

- мастера в возрасте старше 36 лет;

- мастера, имеющие статус «Мастер народных художественных промыслов Кировской области».

Подробнее об условиях конкурса можно узнать здесь.

Выставка будет работать с 8 августа по 4 сентября по адресу: Киров, ул. Горького, д.32 МВЦ «Диорама».

Работы мастеров народных промыслов можно посмотреть с понедельника по воскресенье с 10.00 до 18.00. Исключение - четверг, в этот день кировчане смогут посетить выставку с 12-20. Посещение экспозиции бесплатно.