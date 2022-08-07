В кировской Диораме можно увидеть лучшие работы народных мастеров

Выставка будет работать с 8 августа по 4 сентября. Фото: kirovreg.ru
В понедельник, 8 августа, в кировской Диораме откроют выставку работ участников областного конкурса «Мастеровые Вятки». По информации пресс-службы регионального правительства, в экспозиции представят более 500 изделий.
Свои работы представят 237 мастеров. Победителей определят в 14 номинациях:
- художественная обработка дерева;
- роспись по дереву;
- изделия из капокорня;
- плетение из лозы;
- художественная обработка бересты;
- плетение из природных материалов;
- художественная керамика, гончарство;
- кружевоплетение;
- ткачество;
- вышивка, шитье;
- традиционная и авторская игрушка;
- художественные изделия из металла;
- авторский костюм;
- новый взгляд в области народных художественных промыслов и ремесел.
Итоги подведут среди пяти категорий участников:
- дети в возрасте до 13 лет включительно «Мастеровята»;
- мастера в возрасте от 14 до 20 лет включительно;
- мастера в возрасте от 21 до 35 лет включительно;
- мастера в возрасте старше 36 лет;
- мастера, имеющие статус «Мастер народных художественных промыслов Кировской области».
Подробнее об условиях конкурса можно узнать здесь.
Выставка будет работать с 8 августа по 4 сентября по адресу: Киров, ул. Горького, д.32 МВЦ «Диорама».
Работы мастеров народных промыслов можно посмотреть с понедельника по воскресенье с 10.00 до 18.00. Исключение - четверг, в этот день кировчане смогут посетить выставку с 12-20. Посещение экспозиции бесплатно.