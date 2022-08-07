Пожароопасность в Кировской области сохраняется: 6 августа зарегистрировали 2 новых возгорания

Возгорания в 22 случаях произошли из-за местных жителей. Фото: vk.com/lessohrana

В субботу, 6 августа, в Кировской области зарегистрировали два лесных пожара. Огонь вспыхнул в Оричевском и Уржумском лесничествах, сообщили в КОГСАУ «Лесоохрана».

Пламя охватило 0,02 га в Оричевском районе и 0,24 га - В Уржумском. Возгорания с борта самолета обнаружил старший летчик-наблюдатель Кировского авиаотделения Денис Шубников. Тушили пожары сотрудники Советской пожарно-химической станции, пункта охраны и защиты леса из Кильмези и арендаторы лесных участков.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировали 37 лесных пожаров на площади 66,42 га, в том числе нелесная площадь - 1,84 га. В тушении участвовали 556 человек и 144 единицы техники.

Возгорания в 22 случаях произошли из-за местных жителей, 4 пожара возникли в результате перехода с полей, 11 - в результате грозы.

Напомним, что пожароопасный сезон в лесах Кировской области открыт с 25 апреля 2022 года и за нарушения правил пожарной безопасности в лесах РФ предусмотрена ответственность статьей 8.32 Административного кодекса РФ и статьей 261 Уголовного кодекса РФ.

ВАЖНО

В случае обнаружения лесного или прилегающего к лесным массивам пожара нужно незамедлительно сообщить об этом по телефону Региональной диспетчерской службы КОГСАУ «Лесоохрана»: 64-34-28, 38-20-92, либо на телефон горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (круглосуточно, звонок бесплатный), или по телефону 112.