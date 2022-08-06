В Кирове в ДТП погиб мужчина и пострадал шестилетний мальчик

Авария произошла на автодороге в сторону деревни Башарово. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в ДТП погиб мужчина и пострадал шестилетний ребенок. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

Авария произошла сегодня, 6 августа, в 18.50. На автодороге от Победиловского тракта в сторону Башарово опрокинулась «Ауди 80». В результате происшествия погиб водитель автомобиля, 63-летний мужчина. Получил травмы шестилетний мальчик, ехавший с ним в машине.

По факту аварии проводится проверка. Полиция устанавливает причины и условия совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.