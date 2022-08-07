В Кирове на продажу выставили двухэтажную квартиру за 45 миллионов рублей

Квартира расположена в многоэтажке на Октябрьском проспекте. Фото: avito.ru

В Кирове на продажу выставили пятикомнатную квартиру за 45 миллионов рублей. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Квартира «уникальная двухуровневая»: на первом этаже - столовая, кухня, зал, жилая комната, на втором - мастер-спальня, две комнаты и комната-кинотеатр. Общая площадь составляет 373,1 квадратных метра. Расположено жилье на 19-20 этаже высотки на Октябрьском проспекте.

Еще один определяющий цену фактор - дизайнерский ремонт. К тому же вся мебель и техника остаются новому владельцу. По всей квартире - панорамное остекление. Из перечисляемых продавцом плюсов - детский сад, школа, торговые центры в шаговой доступности.