В Котельниче произошел лесной пожар

Огонь охватил площадь в 0,01 Га. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Котельничском районе произошел лесной пожар. Об этом сообщает КОГСАУ «Лесоохрана».

Возгорание зафиксировали 5 августа. Огонь охватил площадь в 0,01 Га. В тушении участвовали силы и средства Котельничского авиаотделения. Пожар продолжал действовать по состоянию на утро 6 августа.

По информации ведомства, всего с начала сезона в регионе зарегистрировано 35 лесных пожаров. Большая часть из них, а именно 20, возникли по вине местного населения. Еще 4 - в результате перехода с полей, 11 - в результате грозы.

Кировчанам напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Если вы увидели в лесу или на прилегающих к нему землях пожар, сообщите об этом по телефонам: 64-34-28, 38-20-92, 8-800-100-94-00 или 112.