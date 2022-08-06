Кировчане смогут компенсировать стоимость дров

Для получения компенсации необходимо предоставить справку о наличии печного отопления в доме Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Кирова, имеющие в собственности дома с печным отоплением, могут частично компенсировать стоимость купленных дров. Как сообщили в городской администрации, услуга предоставляется льготной категории граждан.

Для получения компенсации нужно предоставить справку о наличии печного отопления. Также потребуется предъявить паспорт и нотариальную доверенность, если заявитель представляет интересы собственника дома. Уточняется, что услуга носит заявительный характер.

Обратиться за справкой можно в теруправление по месту жительства:

- Первомайский район: ул. Р. Люксембург, 3, каб. 105, телефон 35-39-02;

- Нововятский район: ул. Советская, 12, отдел благоустройства, телефоны: 31-23-83, 70-60-95;

- Октябрьский район: ул. Профсоюзная, 69, кабинеты 217 и 218, телефоны: 20-88-28, 20-88-29, 20-88-70; отдел загородных территорий: п. Костино, ул. Победы, 4, 50-85-61, с. Русское, ул. Коммуны, 60, 57-53-31, с. Бахта, ул. Юбилейная, 10, 57-57-19;

- Ленинский район: ул. Воровского, 79, телефон 76-16-82; отдел загородных территорий: п. Дороничи, ул. Мира, 2-б, 55-40-76; мкр. Лянгасово, ул. Ленина, 10, 8-912-330-74-34.

Помимо этого, жителям могут оказать муниципальную услугу в МФЦ.