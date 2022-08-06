В Орловском районе в ДТП пострадали два взрослых и три ребенка

Одна из машин выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение. Фото: ГИБДД Кировской области

В Орловском районе в ДТП пострадали два маленьких ребенка. О происшествии сообщает областная ГИБДД,

Авария случилась 5 августа в 21.45. На 364 км федеральной автодороги «Вятка» столкнулись «Шевроле Ланос» и «Лексус». По предварительной информации, «Шевроле» выехала на встречную полосу, где и врезалась в автомобиль. В результате пострадали пятеро человек: 21-летний водитель «Шевроле» и четверо пассажиров «Лексуса», среди которых были девочки в возрасте 4 месяцев, 5 и 14 лет.

По факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает причины и условия совершения аварии.