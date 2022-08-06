Прогноз погоды на 6 и 7 августа в Кирове: будет жарко и безветренно

Выходные окажутся последними по-настоящему жаркими днями августа Фото: Иван МАКЕЕВ

В выходные синоптики прогнозируют в Кирове жаркую и солнечную погоду. Ветер подует южный и юго-западный со скоростью 1-2 м/с. «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на 6 и 7 августа.

Суббота, 6 августа

Утром в городе ожидается солнечная погода. Воздух прогреется до +27 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +28. Вечером в Кирове может стать облачно, синоптики прогнозируют до +21 градуса. Юго-западный ветер подует со скоростью 1-2 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Воскресенье, 7 августа

В Кирове будет облачно с прояснениями. Температура воздуха утром достигнет +25 градусов. Днем в городе вновь потеплеет до +26…+28. Вечером станет прохладнее, ожидается +20 градусов. Ветер сменится на южный и подует со скоростью 2 м/с. Атмосферное давление - 750 мм рт. ст.