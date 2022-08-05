В Кировской области на глазах своей семьи утонул мужчина

Выплыть из реки смогли только женщина и ребенок. Фото: архив «КП-Киров»

4 августа в Слободском в реке Вятке утонул мужчина. Об этом сообщили в местной администрации.

Инцидент произошел утром, в необорудованном для купания месте, в 200 метрах от городского пляжа. Поплавать там собралась целая семья: муж, жена и семилетний ребенок. Однако из-за сильного течения и неровного дна все трое начали тонуть. Спастись смогли только женщина и малыш. Тело главы семейства неподалеку от фанерного комбината извлекли очевидцы.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Добавим, позднее в тот же день в этом месте чуть не утонули двое мужчин. Их также удалось вытащить на берег.

Горадминистрация Слободского напоминает правила безопасности на водоемах:

- не стоит купаться в необорудованных и запрещенных для плавания местах;

- нельзя отпускать детей на водоемы без контроля взрослых;

- запрещено использовать на воде такие средства, как надувные матрасы, автомобильные камеры и тд.