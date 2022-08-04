В Кирове дети-сироты смогут получить соцвыплату на приобретение жилья

К полученной выплате можно добавить собственные или заемные средства, материнский капитал. Фото: admkirov.ru

С 1 января 2023 года у кировчан, оставшихся без попечения родителей, появится возможность получить выплату на покупку квартиры. Об этом сообщили в администрации города.

Касается это жителей областного центра старше 23 лет, которые имеют право на получение жилья, но до сих пор стоят в очереди. Эту выплату можно использовать исключительно на покупку квартиры. В том числе с привлечением собственных или заемных средств, материнского капитала.

Кировчане, претендующие на выплату, должны иметь подтвержденный доход (не менее чем за 12 месяцев до обращения с заявлением). И обязательно не ниже прожиточного минимума, установленного в Кировской области на момент обращения.

Граждане не смогут претендовать на сертификат, если они:

- признаны недееспособными или ограниченно дееспособными;

- имеют задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам;

- имеют задолженность по алиментам;

- состоят на учете в наркологическом или психоневрологическом учреждении;

- имеют судимость и (или) факт совершения умышленного преступления.

Данную инициативу внес на рассмотрение врио губернатора Александр Соколов. Депутаты поддержали предложение, а 15 июля соответствующие изменения были приняты.