В Кирове благоустраивают тротуары у детских садов и школ

До осени в Кирове обустроят подходы и подъезды к 35 школам. Фото: admkirov.ru

В Кирове пройдет ремонт подходов и подъездов к 35 школам и детским садам. Среди ключевых объектов - обустройство подъездных путей и установка освещения у новой школы в Радужном. Пройдет ремонт подходов и подъездов к лингвистической гимназии и детским садам на улицах Уральской, Шорина, Дзержинского, а также в квартале улиц Кольцова, Циолковского, Ломоносова, Менделеева. Заасфальтируют подъезды и обустроят тротуары к детсаду на Крупской, 5а.

На участке улицы 4-й Пятилетки от ул. Чистопрудненской до ул. Песочной и вовсе создадут новую пешеходную зону. Там расположен Железнодорожный образовательный центр, где учатся 870 школьников. Тротуара у школы не было вовсе, и родители постоянно поднимали эту тему на собраниях. Будет решен вопрос и с освещением пешеходной зоны. Обустройство нового тротуара планируют закончить к 20 августа.

- В этом году мы стремимся объединить несколько программ с тем, чтобы обеспечить комплексный подход к созданию безопасных условий для детей, - подчеркнула Елена Ковалева.

Так, как сообщила глава города Кирова, по муниципальной программе ремонта грунтовых дорог приведут в порядок улицу Песочную.