Движение по улице Современной ограничат еще на четыре дня

Подрядчику необходимо демонтировать светофор на участке. Фото: admkirov.ru

Ограничение автомобильного движения по улице Современной продлят до 8 августа. Об этом сообщают в администрации города Кирова.

Ранее мы писали, что ремонт на участке планировали завершить 4 августа. Однако сроки поменялись из-за необходимости демонтировать светофор, который находится в зоне работ по защите сетей водоснабжения. Поэтому движение по дороге со стороны Вятки решили приостановить до 8 августа. Причем в последний день ограничений на перекрестке с 08.00 до 19.00 не будут работать светофоры.

Напомним, что на пересечении улиц Ленина и Современной начали капитальный ремонт проезжей части: на отрезке убрали 14 фонарей и спилили деревья.