4 и 8 августа в Мурашах и Лузе ограничат движение через ж/д переезды

Спецтранспорт через переезды будут пропускать в оперативном режиме.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кировской области временно ограничат движение транспорта через два железнодорожных переезда. Об этом сообщили в в пресс-службе ГЖД.
Так, 4 августа с 20.00 до 0.00 проезд будет закрыт вблизи станции Мураши. На участке демонтируют переездный настил, еще заменят рельсы и шпалы.
По информации ведомства, пропускать спецтранспорт будут в оперативном режиме.
Кроме того, на целый день, с 8.00 до 20.00, ограничат движение через железную дорогу вблизи станции Луза. На отрезке также проведут ремонтные работы.
В пресс-службе ГЖД просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании поездок.