Кировчане смогут сдать вторсырье в мобильный пункт сбора 6 августа

Все вторсырье на сдачу должно быть чистым и разделенным по видам. Фото: Анастасия ОСИПОВА

6 августа по Кирову вновь проедет экомобиль. Об этом сообщает регоператор, АО «Куприт».

Мобильный пункт сбора вторсырья остановится в следующих точках:

- 11.00 - 12.00 - Маршала Конева, 10 (на парковке у СК «Быстрица»);

- 12.30 - 13.30 - Монтажников, 38 (у магазина «Глобус»);

- 14.00 - 15.00 - Дзержинского, 62 (у «Глобуса»).

Кировчане смогут сдать на переработку такие виды вторсырья, как:

- PET питьевой, PET прочий без этикеток (01);

- HDPE твёрдый и мягкий (02);

- LDPE упаковка цветная и прозрачная (04);

- PP твёрдый и мягкий (05);

- PS твёрдый и вспененный (06);

- макулатура (архивы, газеты, журналы, тетради, книги без обложек), картон (20, 21, 22);

- тетрапак без крышек (81, 82, 84);

- алюминий (41);

- жесть (40).

Все вторсырье должно быть чистым и разделенным на виды, и это касается даже макулатуры. Бумагу просят сдавать без пятен жира, краски, а также скотча и металлических скрепок. Картон следует рассортировать по типам: гофро, упаковка и прочее - отдельно.