Лесничий из Санчурского района может лишиться свободы за получение взятки

За получение взятки лесничему грозит немалый штраф либо реальный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Санчурском районе осудят лесничего за получение взяток. Об этом сообщили в областном Следственном комитете.

Как оказалось, мужчина получал деньги от местного жителя за совершение заведомо незаконных действий в пользу одного из акционерных обществ. А именно - отведения организации нескольких лесосек, которые были предназначены для заготовки древесины жителями района для собственных нужд. Всего лесничий получил 24 тысячи рублей.

Мужчину обвинили в получение взятки должностным лицом. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Виновному грозит штраф в размере до двух миллионов рублей либо лишение свободы на срок от трех до восьми лет.