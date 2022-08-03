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Происшествия3 августа 2022 9:21

Лесничий из Санчурского района может лишиться свободы за получение взятки

Вскоре над ним должен состояться суд
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
За получение взятки лесничему грозит немалый штраф либо реальный срок.

За получение взятки лесничему грозит немалый штраф либо реальный срок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Санчурском районе осудят лесничего за получение взяток. Об этом сообщили в областном Следственном комитете.

Как оказалось, мужчина получал деньги от местного жителя за совершение заведомо незаконных действий в пользу одного из акционерных обществ. А именно - отведения организации нескольких лесосек, которые были предназначены для заготовки древесины жителями района для собственных нужд. Всего лесничий получил 24 тысячи рублей.

Мужчину обвинили в получение взятки должностным лицом. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Виновному грозит штраф в размере до двух миллионов рублей либо лишение свободы на срок от трех до восьми лет.