В Кирове на улице Воровского неизвестные вандалы сломали сигнальные столбики

Ограничители, установленные на двух улицах города, ломают регулярно. Фото: admkirov.ru

На улице Воровского вандалы сломали несколько сигнальных столбиков. Их восстановят в ближайшее время, сообщает администрация Кирова.

По данным ведомства, делиниаторы ломают регулярно. Только в 2022 году УДПИ подало два заявления в полицию. Столбики установлены на разделительной линии проезжей части, не позволяя выехать на встречную полосу, и это, видимо, не устраивает некоторых водителей. На Октябрьском проспекте, напомним, установлены такие же ограничители, и в июле они также пострадали.

Делиниаторы планируется восстановить в течение недели. На это потратят 11 тысяч рублей. Полиция тем временем разыскивает вандалов.