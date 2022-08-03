4 августа жители Октябрьского района Кирова останутся без электричества

Электричество будет отсутствовать с 10 до 16 часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Октябрьского района останутся без электричества 4 августа. Об этом сообщает горадминистрация.

С 10 до 16 часов будет проходить ремонт электросетей. Без ресурса останутся жители деревень Пушкари, Зуевская, Мараки, Большие Кушовы. Электричество также пропадет в поселке Садаковском по следующим адресам:

- Московская, 3-23, 25-75, 32, 36;

- Полевая 8, 3-17;

- Степная, 7-13, 16, 22;

- Надежная, 17-41;

- Изобильная;

- Набережная;

- Провинциальная;

- Гостеприимная;

- Образцовая;

- Трудовая;

- Заречная;

- Рабочая, 3-19, 8-18;

- Нагорная, 1-14;

- Луговая, 3-19;

- Совхозная, 4-14, 1-11;

- Молодежная, 1, 3, 4, 6, 8;

- Зеленая, 3-19, 4-16;

- Садовая, 1-9, 15-25, 4-20;

- пер. Бамовский, 1а, 1б.