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Происшествия3 августа 2022 7:34

В Орловском районе трое человек пострадали и один погиб в ДТП

Авария произошла на трассе «Вятка»
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В ДТП погиб один из пассажиров автомобиля. Фото: ГИБДД Кировской области

В ДТП погиб один из пассажиров автомобиля. Фото: ГИБДД Кировской области

В Орловском районе мужчина погиб в ДТП. Информацию сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 2 августа в 19.15. На 360 км трассы «Вятка» «Рено Логан» съехал с дороги в кювет и опрокинулся. В результате один из пассажиров, 54-летний мужчина, погиб. Еще двое, мужчины 45 и 57 лет, а также 58-летний водитель, получили травмы, но выжили. Предварительная причина аварии неизвестна.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых один человек погиб и шестеро пострадали.