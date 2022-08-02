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Происшествия2 августа 2022 15:22

В Нововятске задержали двух юношей и девушку, сливавших бензин с чужого авто

При проверке документов оказалось, что троица находится в розыске
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали трех молодых людей, которые сливали бензин с чужой машины. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Инцидент произошел 1 августа во дворе дома по улице Советской Нововятского района. Трое молодых людей сливали бензин с ГАЗа, припаркованного у здания. На адрес выехал экипаж Росгвардии. Увидев патрульный автомобиль, воришки бросились врассыпную, однако всех удалось поймать.

Ворами оказались двое юношей и девушка в возрасте 21, 22 и 23 лет. В подъезде дома правоохранители нашли и десятилитровую канистру бензина. При проверке документов выяснилось, что троица находится в розыске по подозрению в совершении кражи и угона автомобиля. Молодых людей передали полиции для дальнейшего разбирательства.