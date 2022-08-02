В Кирове осудят директора и владельца торговой компании, которые незаконно вывели за рубеж почти 4 миллиона евро

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове директор торговой компании незаконно вывел за границу 3,8 миллиона евро. Об этом сообщили в областном УМВД.

Как установило следствие, в афере участвовали директор и собственник компании. Они перевели деньги на счет организации, зарегистрированной в Республике Кипр, а после - на швейцарские счета другой фирмы, принадлежащей собственнику бизнеса. Средства перечислялись для их вывода из-под юрисдикции РФ.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Обвинение предъявили обоим фигурантам. Сейчас расследование завершено, материалы направлены в суд. Виновным грозит от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.