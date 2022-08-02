Инициативных кировчан поддержали грантами

Победители конкурса получили дипломы от горадминистрации. Фото: admkirov.ru

В Кирове впервые прошел конкурс инициативных проектов, направленных на развитие гражданского общества. На суд жюри участники предоставили 22 идеи, 20 из которых отобрала конкурсная комиссия.

- Ценность конкурса в том, что он объединяет людей разных поколений, соседей по дому или тех, кто увлечен общим делом: спортом, садоводством, любовью к природе. Проекты разноплановые, но социально значимые, и будут реализованы во всех районах города, - отметила глава города Кирова Елена Ковалева, понадеявшись при этом, что конкурс станет ежегодным.

Участники презентовали свои проекты, в числе которых - инициатива ЦМА Ленинского района «ТОСы в кроссы», «Добрые соседи» от активистов Лянгасово, «Урожай через край» от Октябрьского района и другие. В их основе - развлечения для гостей и участников, мастер-классы и выставки, концерты и праздники.

Победители получили дипломы от горадминистрации и гранты в размере от 50 тысяч рублей. На эти средства активистам предстоит организовать мероприятия, направленные на укрепление и развитие добрососедства и благотворительности, межпоколенческих связей и института семьи, популяризацию народных традиций, здорового образа жизни, бережного отношения к природе. Все проекты планируется реализовать до конца года.